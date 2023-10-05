Не прошло и месяца: Слава Комиссаренко объявил о разводе с женой-вебкамщицей

Экс-звезда шоу Stand Up Слава Комиссаренко в середине сентября сыграл свадьбу со своей возлюбленной. И сразу после обнародования снимков с торжества узнал неприглядную правду о своей новоиспеченной жене. Оказалось, что ранее она промышляла вебкам-съемками.

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Комиссаренко выступил с заявлением о том, что ничего не знал про прошлое жены. Спустя пару недель после разоблачения мужчина принял решение о разводе со своей 26-летней женой Юлией Шашковой. Об этом он сообщил со сцены, во время концерта в Вене.

«Не волнуйтесь, концерт будет нормальный. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал», - отметил Комиссаренко.

По материалам сайта iz.ru