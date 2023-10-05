«Мужчины со мной изменяли своим женам»: Дана Борисова сделала откровенное признание об абортах

Телеведущая Дана Борисова сделала откровенное признание о личной жизни. На пике своей популярности она пользовалась собственной молодостью, а также вниманием со стороны противоположного пола и заводила романы направо и налево.

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Причем, ее ухажерами были одни женатые мужчины. Сейчас звезда вспоминает, что ей тогда был неважен семейный статус спутников, а главную роль играли их деньги.

«У меня было несколько мощных романов с женатыми мужчинами, два или три, в которых мужчины со мной изменяли своим женам. Привлекала в них меня финансовая помощь», - рассказала mk.ru Борисова.

На этом откровения не закончились. Теледива раскрыла, что до своего 30-летия она успела избавиться от нескольких нерожденных детей.