Прозрачный корсет с пуш-ап, чулки с поясом и подвязками: Самбурская распахнула пальтишко, а там только нижнее бельишко

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская задействована сейчас сразу в нескольких проектах. Пока готовится премьера одних, она уже спешит на съемки продолжения других. И еле успевает общаться с подписчиками в соцсетях. Но на новые фото время выкраивает.

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Новый кадр заставил изумиться фанатов настолько, что те лишились дара речи и сна. Настасья распахнула пальтишко и показала, что под ним, кроме белья, нет ничего.