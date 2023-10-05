Прозрачный корсет с пуш-ап, чулки с поясом и подвязками: Самбурская распахнула пальтишко, а там только нижнее бельишко

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская задействована сейчас сразу в нескольких проектах. Пока готовится премьера одних, она уже спешит на съемки продолжения других. И еле успевает общаться с подписчиками в соцсетях. Но на новые фото время выкраивает.
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Новый кадр заставил изумиться фанатов настолько, что те лишились дара речи и сна. Настасья распахнула пальтишко и показала, что под ним, кроме белья, нет ничего.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Нижнее белье Самбурской – роскошнее некуда. Прозрачный черный корсет с пуш-ап красиво подчеркнул прелести, а чулки на подвязках акцентировали внимание на упругих бедрах звезды. «Съемочки», - отметила актриса, как бы оправдывая свое появление в исподнем.