Отчеканила три фразы: что сказала Юлия Салибекова по поводу четвертого ребенка у ее бывшего мужа Тиграна

Напомним, Тигран Салибеков накануне поздно вечером сообщил о беременности Вики Лысковец. В ответ будущий папа получил не только поздравления, но и насмешки из-за неумения предохраняться.

В Сети считают, что Тигран сначала должен наладить отношения с сыновьями от предыдущего брака, жениться, а потом думать о новых детях.

По материалам starhit.ru