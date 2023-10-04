Отчеканила три фразы: что сказала Юлия Салибекова по поводу четвертого ребенка у ее бывшего мужа Тиграна

Новость этой недели — участник «Дома-2» Тигран Салибеков в четвертый раз станет отцом. Его 20-летняя избранница Вика Лысковец беременна!
В одиночку воспитывающая троих сыновей Тиграна Салибекова, его бывшая жена Юлия Салибекова сдержанно отреагировала на новость об очередном отцовстве Тиграна.
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Многодетная мама отчеканила три фразы.
«Новая жизнь — это всегда чудно, это всегда здорово. Давать свою оценку происходящему в жизни человека, с которым я решила не идти одной дорогой, не считаю нужным. Больше его жизнь меня никак не касается», — сказала Юлия Салибекова.
Напомним, Тигран Салибеков накануне поздно вечером сообщил о беременности Вики Лысковец. В ответ будущий папа получил не только поздравления, но и насмешки из-за неумения предохраняться.
В Сети считают, что Тигран сначала должен наладить отношения с сыновьями от предыдущего брака, жениться, а потом думать о новых детях.
По материалам starhit.ru