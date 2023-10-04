«Тебе почти 40. Ты не знаешь о методах контрацепции?»: Тиграна Салибекова высмеяли в Сети из-за беременности 20-летней избранницы

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В ответ на свое признание о грядущем новом отцовстве Тигран Салибеков услышал не только поздравления, но и не очень лицеприятные вещи о себе и своих способностях. Участника проекта высмеяли за инфантильность.