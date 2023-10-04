«Тебе почти 40. Ты не знаешь о методах контрацепции?»: Тиграна Салибекова высмеяли в Сети из-за беременности 20-летней избранницы

Участник «Дома-2» и отец троих мальчиков, 37-летний Тигран Салибеков сообщил о беременности 20-летней возлюбленной Вики Лысковец. Он дал понять, что рад будущему малышу, хоть беременность Вики в его планы не входила.
«Мы станем родителями. Сегодня на Поляне у девчонок проходил детектор, и вопрос был про беременность. Вика расплакалась и все рассказала. Мы хотели чуть позже всех обрадовать. Сами мы узнали случайно 13 сентября. И опять мое любимое число. Сразу сходили к доктору и узнали, что на тот момент было почти четыре недели. Сейчас уже 1,5 месяца. Спасибо всем, кто так же обрадовался, как и мы!» — поделился Тигран Салибеков.
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В ответ на свое признание о грядущем новом отцовстве Тигран Салибеков услышал не только поздравления, но и не очень лицеприятные вещи о себе и своих способностях. Участника проекта высмеяли за инфантильность.
«Тигран, тебе почти 40. Ты не знаешь о методах контрацепции? Сначала хоть бы женился на ней, а потом детей заводи. Тебя жизнь ничему не учит», «Как у вас, мужчин, все просто, троих бросил, нового заделал. Здоровья, конечно, бэбику, но как-то обидно за трех мальчиков», «Поздравляю Вику с ребенком, сочувствую с мужем», «Узнали случайно? Вам уже 40, а вы все детей случайно делаете!» — высказались в Сети.