«Вам надо докопаться до фото у бутафорского самолета?!»: Волочкова рассказала о снимке, из-за которого может оказаться за решеткой

Балерина Анастасия Волочкова возмущена шумихой, которая поднялась из-за ее снимка рядом с военным самолетом на Мосфильме.
Анастасия Волочкова заявила, что техника ненастоящая, а бутафорская. И к тому же, она ничего плохого не сделала, только по чьей-то просьбе измерила ногой крыло самолета.
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«Вы на приколе или серьезно? Вся страна обсуждает мои фотографии, которые были сделаны вчера на Мосфильме перед съемкой, которые длились четыре часа, у бутафорского самолета. Меня попросили взмахом моей ноги измерить крыло самолета. И что? А что, у вас дома не происходит никаких событий и вам надо докопаться до Волочковой?» — возмущенно высказалась Анастасия Волочкова в своем микроблоге.
Анастасия Волочкова у того самого самолета. Фото: соцсети
В финале своей речи балерина Анастасия Волочкова напомнила всем, что она патриот России, и призвала к благоразумию.
«Вы в чем хотите меня обвинить? Так мне, извините, есть, чем крыть. Я патриот России и представляла страну на мировой сцене, сбивая ноги в кровь. И я осталась в России, несмотря на сложнейшие времена, и я не только происходящее сегодня имею в виду. Призываю вас к благоразумию, давайте созидать что-то, а не докапываться до фотографией Волочковой рядом с бутафорским самолетом», — заключила Анастасия Волочкова.
Напомним, после публикации Анастасией Волочковой фото с военным самолетом на балерину написали заявление в полицию. Заявитель был недоволен тем, что Анастасия Волочкова оскорбляет символы воинской славы России. За это предусмотрено наказание — три года лишения свободы.