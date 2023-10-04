«Вам надо докопаться до фото у бутафорского самолета?!»: Волочкова рассказала о снимке, из-за которого может оказаться за решеткой

В финале своей речи балерина Анастасия Волочкова напомнила всем, что она патриот России, и призвала к благоразумию.

«Вы в чем хотите меня обвинить? Так мне, извините, есть, чем крыть. Я патриот России и представляла страну на мировой сцене, сбивая ноги в кровь. И я осталась в России, несмотря на сложнейшие времена, и я не только происходящее сегодня имею в виду. Призываю вас к благоразумию, давайте созидать что-то, а не докапываться до фотографией Волочковой рядом с бутафорским самолетом», — заключила Анастасия Волочкова.

Напомним, после публикации Анастасией Волочковой фото с военным самолетом на балерину написали заявление в полицию. Заявитель был недоволен тем, что Анастасия Волочкова оскорбляет символы воинской славы России. За это предусмотрено наказание — три года лишения свободы.