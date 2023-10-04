Уберите детей от экранов: Саша Петров и его молодая жена сняли на видео свой страстный французский поцелуй

Актер Александр Петров и его молодая жена Виктория решили доказать, что их отношения полны страсти.

Парочка слилась в страстном супружеском и, похоже, во французском поцелуе. Такие кадры лучше не показывать детям!

Виктория Антонова в микроблоге поделилась первой публикацией после свадьбы с Сашей Петровым. И она вот такая вот — с демонстрацией чувств. Поцелуй случился на семейном торжестве — вечеринке по случаю дня рождения тещи Александра Петрова.

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