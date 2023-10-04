Уберите детей от экранов: Саша Петров и его молодая жена сняли на видео свой страстный французский поцелуй

Актер Александр Петров и его молодая жена Виктория решили доказать, что их отношения полны страсти.
Парочка слилась в страстном супружеском и, похоже, во французском поцелуе. Такие кадры лучше не показывать детям!
Виктория Антонова в микроблоге поделилась первой публикацией после свадьбы с Сашей Петровым. И она вот такая вот — с демонстрацией чувств. Поцелуй случился на семейном торжестве — вечеринке по случаю дня рождения тещи Александра Петрова.
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«Тут про душевность, любовь, дружбу и семью. Моя дорогая мама сделала лучший праздник: создала пропитанную волшебством атмосферу и моменты, которые в кругу своих будут вспоминаться долгие года. С днем рождения!» — поделилась молодая жена Саши Петрова.
Напомним, актер Саша Петров в сентябре сообщил поклонникам о своей женитьбе, рассказав, что его избранницей стала девушка, далекая от актерской среды и, что важно, из полной семьи.