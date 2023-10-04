Приемному отцу Дани Милохина пришлось отдуваться за сына: потерял работу, опека замучила

Даня Милохин порядком наследил за последний год. Из ориентира молодежи, который из обычного детдомовца превратился в миллионера, он переродился в жалкого отщепенца без родины и особых принципов.

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Милохин сбежал в Дубай, где надеялся начать новую богатую жизнь, но вместо этого подписчики увидели человека, который постоянно жалуется на жизнь и поливает грязью все, что как-то связано с его прошлым.

Недавно на фоне разговоров о его возможности пойти в армию он вдруг появился в Москве, но почти мгновенно улетел назад в Эмираты. По СМИ прокатилась информация, что Даню призывают в армию. И именно этого он испугался.

Приемный отец блогера Дмитрий Тюленев опроверг это, журналистам МК.ru он рассказал, что сейчас ему приходится сильно отдуваться за сына.

К нему стали часто заходить из органов опеки, мало того, на работе его «вынудили уволиться». Дмитрий Тюленев взмолил людей смягчиться к его приемному сыну.

«Я 21 год отработал в пожарной охране. Людей спасал, медали были, награждения какие-то. Ни одного замечания за все годы не получил. А тут посыпались выговоры — один, второй… Потом говорят: не уйдешь сам, мы тебе третий выговор влепим и по статье уволим. Хотя до этого мне предлагали серьезную офицерскую должность», — рассказал Тюленев.

По словам приемного отца Милохина, в повышении ему отказали, намекнув, что это произошло из-за сына. Дескать, мало ли, что он отчебучить может.