Незлобин, сбежавший в США, оказался на грани развода: жена не может простить

Александр Незлобин, сбежавший в Америку год назад, рассказал, что страна его встретила совсем не так, как он рассчитывал.

За границей он вынужден выживать за копейки, которые ему платят в барах. Плюс ко всему жена так и не смогла смириться с местной жизнью и мечтает вернуться на родину.

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Выступления комиков в России, по словам Незлобина, оплачиваются на два порядка выше. В США он буквально перебивается редкими заработками. Дочь открыто сказала ему, что ей надоело жить в нищете.

«Ты не зарабатываешь на открытом микрофоне. Ты платишь пять долларов, чтобы выступить пять минут. Если сольник на 200 мест, 35 долларов билет, то… в районе 2,5–3 тысяч, наверное, комик может заработать при полной посадке. Потому что клуб берет 30 процентов, менеджмент тоже… В России 3 тысячи долларов зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд — тысяча долларов за концерт, — достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы столько зарабатывать, может уйти десять лет», — пожаловался Незлобин.

Его жена сразу не хотела ехать в Америку, хотя знает язык в совершенстве и даже была готова расстаться с шоуменом из-за этого. Но все-таки решилась на этот шаг, потому что Александр ранее перевез дочь в Америку.

За год она так и не привыкла к местным порядкам и сильно тоскует по родине. Комик не исключает, что супруга расстанется с ним, чтобы вернуться в Россию.

«Здесь многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики», — признался Незлобин.

Источник: YouTube-канал «Скажи Гордеевой».*

* Материал (информация) произведен и распространен и (или) направлен иностранным агентом, либо касается деятельности иностранного агента Катерины Гордеевой. Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.