Дочь заговорила: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Известная актриса Анастасия Заворотнюк героически борется с онкологическим заболеванием уже четыре года. Родственники ничего не говорят о состоянии артистки, но иногда дочь Анна в соцсетях намекает, что проблема серьезная.

Заворотнюк-младшая сейчас живет в Дубае, недавно она прилетела в Москву, чтобы навестить больную маму. Одна из подписчиц написала девушке в Сети:

«Анюта, как здоровье вашей мамочки? Пусть Господь хранит ее!»

За что Анна поблагодарила пользователя.

Известно, что звезда «Моей прекрасной няни» находится дома под постоянным наблюдением медицинского персонала. Муж Петр делает все возможное, чтобы заработать деньги и облегчить жизнь любимой супруги.

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