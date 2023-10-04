Как пропали миллиарды Шатунова: черная тень Разина и роковая ошибка

Юрий Шатунов всегда жил скромно и рационально тратил свои деньги. Он признавал, что не беден, но на самом деле мог бы быть гораздо богаче. Если бы не роковая ошибка, а может быть, и что-то иное со стороны его бывшего продюсера Андрея Разина.

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Как известно, в последние годы они были в перманентном конфликте и постоянно судились за право исполнять песни группы «Ласковый май». Как оказалось, черная кошка пробежала между ними давно. Произошло это из-за огромных денег, которые Шатунов неудачно вложил по наущению Разина.

«Я слышал, что за годы своей карьеры Шатунов заработал около 100 миллионов евро (10 млрд 238 млн рублей по текущему курсу. — Прим. ред.). Другое дело, что почти все эти миллионы сгорели из-за неудачных вложений Разина», — рассказал КП руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

Продюсер убедил музыканта вложить миллиардные гонорары в покупку 15 сочинских пансионатов времен СССР. Но потом Разин вдруг продал эту недвижимость по бросовой цене, сославшись на то, что она якобы сильно подешевела. Шатунов был в шоке, ведь довольно трудно поверить в то, что курортные постройки вдруг стали дешевыми.

От 100 миллионов евро Юрию досталось только 10 миллионов долларов (971 млн рублей по текущему курсу. — Прим. ред.). И то Шатунову пришлось выбивать эти деньги из Разина судами и скандалами.