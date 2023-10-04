«Мой вес был 80 кг, а сейчас 57»: как сейчас выглядит Этери Бериашвили — изменилась до не узнаваемости

Этери Бериашвили завоевала симпатию поклонников проекта «На-ка, все вместе!», на программе она выступает в числе опытных компетентных жюри. Своей экспрессией, профессионализмом эта артистка буквально влюбила в себя зрителя. А ведь когда-то Этери Бериашвили сама принимала участие в вокальном конкурсе, попав на шоу «Голос». Тогда на слепых прослушиваниях к ней повернулся Александр Градский. Его покорил тембр и чистый вокал исполнительницы.
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Многие поклонники заметили, что за последнее время Этери Бериашвили как-то заметно преобразилась. Многие телезрители ее даже с трудом узнали, судя по комментариям к свежим выпускам проекта. И все благодаря тому, что певица заметно сбросила в весе.
Этери Бериашвили стала платиновой блондинкой. Фото: личный архив
Этери Бериашвили заметно постройнела. Фото: личный архив
«Год назад мой вес был 80 кг, а сейчас 57 кг. Похудела самостоятельно. И весь следующий год буду работать над тем, чтобы удерживать этот результат. Результат очень расхолаживает. Смотришь в зеркало и думаешь: «Ага, вот эти штаны на мне хорошо сидят, значит, могу съесть еще пирожное...» Нет, не могу. Пока мне нужно держаться», - делилась Этери Бериашвили в интервью с Teleprogramma.pro.