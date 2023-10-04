«Мой вес был 80 кг, а сейчас 57»: как сейчас выглядит Этери Бериашвили — изменилась до не узнаваемости

Этери Бериашвили завоевала симпатию поклонников проекта «На-ка, все вместе!», на программе она выступает в числе опытных компетентных жюри. Своей экспрессией, профессионализмом эта артистка буквально влюбила в себя зрителя. А ведь когда-то Этери Бериашвили сама принимала участие в вокальном конкурсе, попав на шоу «Голос». Тогда на слепых прослушиваниях к ней повернулся Александр Градский. Его покорил тембр и чистый вокал исполнительницы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Многие поклонники заметили, что за последнее время Этери Бериашвили как-то заметно преобразилась. Многие телезрители ее даже с трудом узнали, судя по комментариям к свежим выпускам проекта. И все благодаря тому, что певица заметно сбросила в весе.