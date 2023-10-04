Автомобиль за 70 миллионов рублей: Баста порадовал жену

Баста с женой. Фото: соцсети 

Исполнитель, чье настоящее имя Василий Вакуленко, сделал щедрый презент любимой.

Артист Баста подарил своей жене автомобиль, который обошелся ему в 70 миллионов рублей.

 Елена Пинская-Вакуленко сообщила в своем микроблоге, что муж преподнес ей кроссовки, а также Rolls-Royce Cullinan.

Примерная стоимость такой машины составляет 70 миллионов рублей. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

«Мы 16 лет вместе, а он до сих пор так внимателен ко мне. Как же это ценно! Восхищаюсь тобой и твоим умением делать меня счастливой», – отметила возлюбленная Басты в своем микроблоге.

Читайте также