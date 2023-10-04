Автомобиль за 70 миллионов рублей: Баста порадовал жену

Примерная стоимость такой машины составляет 70 миллионов рублей.

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«Мы 16 лет вместе, а он до сих пор так внимателен ко мне. Как же это ценно! Восхищаюсь тобой и твоим умением делать меня счастливой», – отметила возлюбленная Басты в своем микроблоге.