«Мой лучший спектакль»: Кристина Асмус вышла на сцену со сломанной ногой

Оказалось, Асмус смогла так отыграла спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в театре Ермоловой, что не все догадались о травме актрисы.

Отметим, что у Кристины Асмус сложный перелом ноги со смещением. Такую травму артистка получила на съемочной площадке в Выборге.