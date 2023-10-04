«Мой лучший спектакль»: Кристина Асмус вышла на сцену со сломанной ногой

Актриса Кристина Асмус сыграла на сцене со сломанной ногой.
Несмотря на травму, Кристина приняла участие в спектакле. Асмус показала ногу в гипсе. На фото актриса улыбалась после работы.
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«В гримерке меня встречали аплодисментами и словами, что это был мой лучший спектакль. Насчет лучшего не знаю, но было, правда, нереально! Надеюсь, сломанная нога тут ни при чем», – заявила Асмус в личном микроблоге.
Кристина Асмус со сломанной ногой. Фото: соцсети
Оказалось, Асмус смогла так отыграла спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в театре Ермоловой, что не все догадались о травме актрисы.
Отметим, что у Кристины Асмус сложный перелом ноги со смещением. Такую травму артистка получила на съемочной площадке в Выборге.