«Хочется побыстрее родить»: Ольга Кузьмина поделилась кадрами большого живота

Исполнительница главной роли в сериале «Кухня» Ольга Кузьмина рассказала, как на ее беременность реагируют жители Аргентины.
Вместе с мужем, ведущим мероприятий Евгением Апанасевичем, Ольга Кузьмина находится в Буэнос-Айресе. Именно там артистка будет рожать дочь.
Ольга Кузьмина во время беременности. Фото: соцсети
Актриса чувствует, что беременность протекает труднее первой. Однако местные жители Аргентины дарят Кузьминой позитивные эмоции, что улучшает ее самочувствие.
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«Во-первых, я не дохаживала до 40-й недели, и мой живот не успел вырасти до таких размеров. Во-вторых, я не помню, чтобы тогда я мучилась из-за каких-то физических недомоганий в плане сильной усталости после долгой ходьбы, отваливающейся спины, отдышки и прочего», – заявила актриса в своем микроблоге.
«Местные очень эмоционально и позитивно реагируют на беременных женщин – умиляются, спрашивают, кто будет и когда рожать, в общественном транспорте всегда сразу же уступают место. Конечно, это очень приободряет, но факт остается фактом – уже хочется побыстрее родить», – заключила Кузьмина.