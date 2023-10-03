До чего же хорошенькая: Саша Артемова из «Дома-2» показала подросшую красавицу-дочку — аккуратный носик, длинные реснички

Дочери бывшей участницы «Дома-2» Саши Артемовой в сентябре исполнилось четыре года. За это время Саша Артемова ни разу не показала в Сети лицо малышки и не озвучила ее имя.

Периодически Саша Артемова размещает фото дочери, стараясь, чтобы лицо не попадало в кадр. Или же показывает только профиль крошки. Вот и на этот раз Саша Артемова разместила снимок, сделанный в одном из отелей Воронежа.

Дочь Саши Артемовой запечатлена боком, видны ее длинные реснички и аккуратный носик. Поклонники заявили, что для них очевидно, что дочь Саши Артемовой — прехорошенькая, и обязательно вырастет красавицей.

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