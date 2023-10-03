«Одному 15, другому 14»: тренер Татьяна Тарасова заговорила о своих внуках

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Прославленный тренер Татьяна Тарасова призналась, что любит баловать своих наследников.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, воспитавшая нескольких олимпийских чемпионов, ведет довольно закрытую жизнь.

Татьяна Тарасова публично высказывается только на темы спорта и никогда не комментирует события личной жизни.

Татьяна Тарасова сделала исключение только для программы Первого канала «ПОДКАСТ.ЛАБ». В беседе с прославленным фигуристом, олимпийским чемпионом Максимом Траньковым Татьяна Тарасова рассказала о своих внуках.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Одному 15, другому 14, я существую для того, чтобы их баловать и задаривать. Я не строгая, это мама с папой должны быть строгие, а бабушка должна любить», — поделилась Татьяна Тарасова.

Полную версию «ПОДКАСТ.ЛАБ» с участием Татьяны Тарасовой можно будет увидеть на Первом канале 4 октября в 00:00.

Читайте также