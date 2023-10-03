«Одному 15, другому 14»: тренер Татьяна Тарасова заговорила о своих внуках

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, воспитавшая нескольких олимпийских чемпионов, ведет довольно закрытую жизнь.
Татьяна Тарасова публично высказывается только на темы спорта и никогда не комментирует события личной жизни.
Татьяна Тарасова сделала исключение только для программы Первого канала «ПОДКАСТ.ЛАБ». В беседе с прославленным фигуристом, олимпийским чемпионом Максимом Траньковым Татьяна Тарасова рассказала о своих внуках.
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«Одному 15, другому 14, я существую для того, чтобы их баловать и задаривать. Я не строгая, это мама с папой должны быть строгие, а бабушка должна любить», — поделилась Татьяна Тарасова.
Полную версию «ПОДКАСТ.ЛАБ» с участием Татьяны Тарасовой можно будет увидеть на Первом канале 4 октября в 00:00.