Тигран Салибеков из «Дома-2» в четвертый раз станет отцом

Отец троих сыновей Тигран Салибеков и его 20-летняя избранница Виктория Лысковец ждут ребенка. Пара только что сообщила о грядущем пополнении.
Вика Лысковец уточнила, что узнала о беременности 13 сентября.
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Тигран Салибеков признался, что он счастлив такому развитию событий. Но детали раскрывать пока не готов.
«Позже запишу голосовое. И мы счастливы», — лаконично прокомментировал беременности Вики Тигран Салибеков.
Более того, пара собирается пожениться до Нового года.
Напомним, Тигран Салибеков в прошлом году развелся с женой Юлией Салибековой, в браке с которой у него родилось трое сыновей. В воспитании мальчиков Тигран участия не принимает. Весь этот год он искал любовь на проекте. И похоже, нашел.