Тигран Салибеков из «Дома-2» в четвертый раз станет отцом

Тигран Салибеков признался, что он счастлив такому развитию событий. Но детали раскрывать пока не готов.

«Позже запишу голосовое. И мы счастливы», — лаконично прокомментировал беременности Вики Тигран Салибеков.

Более того, пара собирается пожениться до Нового года.

Напомним, Тигран Салибеков в прошлом году развелся с женой Юлией Салибековой, в браке с которой у него родилось трое сыновей. В воспитании мальчиков Тигран участия не принимает. Весь этот год он искал любовь на проекте. И похоже, нашел.