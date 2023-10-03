Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов угодил в тюрьму из-за интим-услуг: дома ждет беременная жена

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов попал в тюрьму. Пока на десять суток. О неприятностях, случившихся с Александром Гобозовым в Сети рассказала его бывшая жена Алиана Устиненко.
Александр Гобозов угодил в плохую историю. Как рассказала Алиана Устиненко, Александр Гобозов постоянно изменял беременной супруге Светлане с девушками, оказывающими интим-услуги.
Одной из барышень он не заплатил, та тут же вызвала своего приятеля, с которым и подрался Гобозов.
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Как рассказала Алиана Устиненко, Саша Гобозов порезал ухо парню и украл его телефон. Тот написал заявление в полицию, а девушка легкого поведения стала свидетелем.
Сашу Гобозова отправили под арест на десять суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Дома Сашу Гобозова ждет беременная жена Светлана, которая уже совсем скоро станет мамой.