Вот-вот разведутся? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили разборки на публике

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь дали повод говорить о том, что в их отношениях не все хорошо.

Иностранные издания распространили снимки папарацци, глядя на которые становится очевидным, что у этой пары много претензий друг к другу. Судя по всему, Дженнифер Лопес вовсю ревнует мужа.

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