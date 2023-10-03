Вот-вот разведутся? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили разборки на публике

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь дали повод говорить о том, что в их отношениях не все хорошо.
Иностранные издания распространили снимки папарацци, глядя на которые становится очевидным, что у этой пары много претензий друг к другу. Судя по всему, Дженнифер Лопес вовсю ревнует мужа.
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Все происходит в автомобиле, на котором Дженнифер Лопес и Бен Аффлек передвигаются вдвоем. Кадром запечатлен эмоциональный момент. Бен Аффлек сильно жестикулирует, а Дженнифер Лопес сидит с непроницаемым лицом, на котором застыла очень недовольная гримаса.
Инсайдеры рассказали, что Дженнифер Лопес находится на грани. Она недовольна мужем и его поведением. Не исключено, что дело может дойти до развода.
По материалам Mirror