Виктор Логинов с радостью вернулся к роли Гены Букина: актер намекнул, что персонаж изменился

Виктор Логинов. Фото: кадр сериала «Счастливы вместе»

Продолжение сериала «Счастливы вместе» выйдет уже зимой.

Это случилось. Спустя 10 лет ситком «Счастливы вместе» снова появится на экране. Первые серии выйдут уже этой зимой. Будет всего 10 эпизодов по 24 минуты.

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О продолжении популярного проекта рассказал один из его ключевых участников актер — Виктор Логинов. Артист признался, что был рад вернуться к роли Гены Букина. Хотя и считал, что это практически невозможно.

Много лет Виктор был уверен, что возобновления съемок не будет. Во-первых, из-за плотного графика всех причастных к проекту. А также потому, что героев было бы сложно вписать в современный мир.

Впрочем, год тому назад актер все-таки фантазировал на эту тему. Тогда в одном из своих интервью он сказал, что в наше время Гена Букин мог бы заняться криптовалютой и, вероятно, проводил бы много времени в соцсетях.

«Он был бы более современным, пользовался бы социальными сетями и наверняка пробовал бы заняться криптовалютой. Но итог этого стремления заранее известен, как и все, к чему прикасается этот персонаж», — рассуждал актер.

Не исключено, что так и будет. Но пока точно неизвестно, каким именно станет Геннадий. Все-таки прошло много времени. И сценаристы не могли этого не учесть. 

Источник: ural.kp.ru

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