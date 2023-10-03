Виктор Логинов с радостью вернулся к роли Гены Букина: актер намекнул, что персонаж изменился

Это случилось. Спустя 10 лет ситком «Счастливы вместе» снова появится на экране. Первые серии выйдут уже этой зимой. Будет всего 10 эпизодов по 24 минуты.

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О продолжении популярного проекта рассказал один из его ключевых участников актер — Виктор Логинов. Артист признался, что был рад вернуться к роли Гены Букина. Хотя и считал, что это практически невозможно.

Много лет Виктор был уверен, что возобновления съемок не будет. Во-первых, из-за плотного графика всех причастных к проекту. А также потому, что героев было бы сложно вписать в современный мир.

Впрочем, год тому назад актер все-таки фантазировал на эту тему. Тогда в одном из своих интервью он сказал, что в наше время Гена Букин мог бы заняться криптовалютой и, вероятно, проводил бы много времени в соцсетях.

«Он был бы более современным, пользовался бы социальными сетями и наверняка пробовал бы заняться криптовалютой. Но итог этого стремления заранее известен, как и все, к чему прикасается этот персонаж», — рассуждал актер.

Не исключено, что так и будет. Но пока точно неизвестно, каким именно станет Геннадий. Все-таки прошло много времени. И сценаристы не могли этого не учесть.

Источник: ural.kp.ru