«Мама» — первое слово в новой жизни»: оставшийся без рук партнер Навки Костомаров учится писать — видео на разрыв

Лишившийся ног и рук известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров учится жить в новой для себя реальности.

Спортсмен уже научился ходить на протезах, он играет в футбол и плавает в бассейне. А теперь пришла очередь учиться каллиграфии заново, с помощью протезов вместо рук.

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Роман Костомаров разместил в телеграм-канале видео, которым запечатлел, как пишет протезом слово «мама» на листке бумаги и рисует сердечко.