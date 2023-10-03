«Мама» — первое слово в новой жизни»: оставшийся без рук партнер Навки Костомаров учится писать — видео на разрыв

Лишившийся ног и рук известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров учится жить в новой для себя реальности.
Спортсмен уже научился ходить на протезах, он играет в футбол и плавает в бассейне. А теперь пришла очередь учиться каллиграфии заново, с помощью протезов вместо рук.
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Роман Костомаров разместил в телеграм-канале видео, которым запечатлел, как пишет протезом слово «мама» на листке бумаги и рисует сердечко.
«Мама»… Первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — поделился Роман Костомаров.
Напомним, Роман Костомаров завоевал олимпийское золото, выступая в паре с Татьяной Навкой.
В январе этого года спортсмен тяжело заболел, врачи были вынуждены ампутировать Роману Костомарову стопы и кисти, чтобы спасти жизнь.