Вскрылась правда о том, почему Кейт Миддлтон отказалась сопровождать мужа в заграничных поездках

В последнее время вокруг пары Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уэльского ходит много слухов. Поклонники стали замечать, что Кейт уклоняется от своих обязанностей. Раньше она всегда сопровождала мужа во всех поездках, а теперь предпочитает сидеть дома. Сначала принцесса отказалась от визита в Нью-Йорк, а теперь Уильям в одиночестве летит в Сингапур.

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Многие фанаты решили, что Кейт беременна и поэтому избегает поездок. Но, как выяснилось, причина совсем не в этом. Оказывается, принцесса решила уделить время своему старшему сыну. У мальчика сейчас непростой период в жизни. Принцу Джорджу предстоит пройти сложнейшее испытание в школе Lambrook.

Десятилетнему первенцу Кейт и Уильяма нужно подготовиться к тесту ISEB. Ставки очень высоки. На кону будущее принца. Ведь от того, насколько успешно все пройдет, зависит то, сможет ли он продолжить свое образование в знаменитом Итонском колледже.

ISEB является только первой ступенью. Весной следующего года Джорджу придется пройти еще одно тестирование и собеседование, но уже в Итоне. И это еще не все. В 2025 году принцу нужно будет сдать очередной экзамен, и только после этого он сможет спокойно выдохнуть.

В общем, на мальчика много всего навалилось. Он очень переживает. И Кейт, как любая хорошая мать, хочет поддержать своего ребенка, чтобы он смог пройти этот сложный путь без ущерба для психологического здоровья.

Источник: hellomagazine.com