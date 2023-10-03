Меган Маркл опять набросилась на мужа: не подпускает близко к семье, ограничивает в деньгах

Стало известно, что Меган Маркл опять расстроила планы своего мужа, принца Гарри. Как известно, герцогиня Сассекская давно стала лидером в этой паре, и устанавливает в ней правила именно она.

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Принц Гарри в сентябре по делам приехал в Лондон, где собирался пожить в королевской резиденции, однако его собственный отец, король Великобритании Карл III, не разрешил ему явиться во дворец.

Официально императорская семья заявила, что принц Гарри якобы слишком поздно сообщил о своем желании нанести визит и помещение для него не успели бы подготовить.

Младший сын короля решил, что ему не стоит больше унижаться перед родственниками и намеревался купить собственное жилье в Лондоне. Однако на этот раз в его планы вмешалась жена. Меган Маркл категорически запретила супругу это делать.

Как сообщают инсайдеры, Меган Маркл уверена, что этот шаг даст шанс на перемирие в королевской семье, а это совсем не входит в ее планы. Актриса считает, что королевская семья может настроить принца против нее и испортить между ними отношения.

По информации Marie Claire, дело еще может быть и в том, что Меган Маркл и принц Гарри растратили львиную долю своих сбережений, а их проекты не принесли ожидаемой прибыли.