Сбежавший из России актер Анатолий Белый опозорился в Париже: донос и возмездие

Сбежавший в Израиль после известных событий Анатолий Белый получил то, что заслуживает. Недавно он устроил травлю в Сети «Ленкому», который планировал приехать со спектаклем «Поминальная молитва» на Землю обетованную.

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В своем доносе на российских коллег он заявил, что, дескать, театр спекулирует на еврейской теме, и смог раззадорить троллей на этой почве. В итоге артисты «Ленкома» подверглись травле, им стали поступать угрозы, организаторы гастролей решили пока заморозить проект в Израиле, запланированное выступление отменить.

Однако принцип бумеранга сработал и в этот раз, пишет КП. Как известно, что посылаешь людям, то и получаешь в ответ. Моноспектакль Белого, с которым он пытается заработать за рубежом, был отменен в Париже.

Причина банальная и позорная одновременно – люди не пожелали покупать билеты на его сомнительное выступление, где он читает стихи. И это при том, что мест в зале всего лишь 300.