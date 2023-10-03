Как будто тройняшки — дочки светленькие в маму, а сынок брюнет в папу: Иглесиас показал, как подросли дети от Курниковой

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На новом видео Иглесиас зажигательно танцует, пока его птенчики сидят и болтают беззаботно ножками на пирсе. И сынок Лукас стал брюнетом в папу, а его сестра-близняшка Люси — в маму блондинкой.

Третья наследница Маша — тоже мамина копия. Девочка появилась в семье в 2020 году, но уже так сильно подросла, что догнала своих старших братика и сестренку.