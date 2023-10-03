Роднина высказалась о призовых нейтральным спортсменам за медали на будущей Олимпиаде: «Почему выплаты должны меняться?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что если россияне будут допущены до Олимпиады в Париже, то призовые за медали им нужно сохранить. Кроме того, страна должна поддержать тех, кто поедет на Игры.
«А почему выплаты за медали Олимпийских игр должны меняться? Не могу утверждать на сто процентов, но нет никаких предпосылок, что должно что-то измениться. Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем», — считает депутат.
О том, что меняться ничего в этот раз не должно, Роднина заверила, приведя в пример 2018 и 2021 годы. Поскольку опыт выступлений под нейтральным флагом у соотечественников уже есть.
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Однако точку зрения Родниной не разделяет первый замминистра спорта страны Азат Кадыров. Он считает, что нейтральные спортсмены не должны надеяться на призовые выплаты за свое выступление на Олимпиаде.
По материалам сайта Sport24