Роднина высказалась о призовых нейтральным спортсменам за медали на будущей Олимпиаде: «Почему выплаты должны меняться?»

О том, что меняться ничего в этот раз не должно, Роднина заверила, приведя в пример 2018 и 2021 годы. Поскольку опыт выступлений под нейтральным флагом у соотечественников уже есть.

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Однако точку зрения Родниной не разделяет первый замминистра спорта страны Азат Кадыров. Он считает, что нейтральные спортсмены не должны надеяться на призовые выплаты за свое выступление на Олимпиаде.

По материалам сайта Sport24