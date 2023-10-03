Счастливые дети – счастливый отец: Энрике Иглесиас пустился в пляс в компании наследников от Анны Курниковой

Теннисистка Анна Курникова счастлива в браке с испанской поп-звездой Энрике Иглесиасом с 2001 года. относительно недавно они стали многодетными родителями. В 2017-м у них родились близнецы Николас и Люси, а в 2020-м – дочка Маша.

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Звезды души не чают в своих наследниках. Энрике ощущает себя особенно счастливым, когда ему удается быть с семьей чаще и дольше, чем обычно – карьера певца и кумира миллионов продолжается, частые гастроли и вынужденная разлука с любимыми его печалят.

Поэтому когда Иглесиас воссоединяется с любимыми женой и детьми, он торопится показать это подписчикам. Новое видео привело в восторг поклонников: певец пустился в пляс в компании дочек и сына, пытаясь завоевать все их внимание.