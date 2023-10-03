«Это вызывает у него истерику. Пусть привыкает»: в Госдуме высмеяли отмену заграничных концертов Галкина*

Эмигрировавший со скандалом Максим Галкин* озадачен повторившейся отменой своих концертов в Казахстане. Он даже готов помочь залам в ремонте, который официально стал причиной отказа площадок в проведении мероприятий шоумена. Балансируя на грани отчаяния, артист высказался в соцсетях.

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Тем временем, в Госдуме РФ высмеяли происходящее с Галкиным*. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов уверен, что шутки комика плоские, и за границей он с ними никому не нужен. Начавшаяся ситуация с отменой концертов станет трендом, и мужу Пугачевой пора привыкать к забвению.

«Ну кому он нужен на самом деле? Поэтому пока его изображали как кумира и всячески это поддерживали, до тех пор этот гешефт состоялся. Теперь он занимает свое истинное место. Он привык, что к нему относятся несколько иначе, и это вызывает у него истерику. Пусть привыкает», - цитирует депутата сайт News.ru.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов