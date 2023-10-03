Волочкова сняла с себя все и прикрылась свадебным платьем: намеки на счастье

Звезда балета Анастасия Волочкова недавно рассекретила личную жизнь. Она заверила, что у нее есть любимый человек, но называть, а тем более показывать его она не спешит. При этом, он, с ее слов, уже подарил ей роскошное кольцо с бриллиантами.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

А новая публикация Волочковой и вовсе ввела в изумление подписчиков звезды. Анастасия разделась и укуталась в свадебный наряд, пышно разбросанный на полу и скрывший почти целиком высокорослую Волочкову.

«Скоро все узнаете», - заинтриговала Волочкова фолловеров.

Поклонники уловили в публикации намеки на скорую свадьбу. Сама артистка светится счастьем и. вероятно, собралась под венец на самом деле.