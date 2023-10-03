Беременная Костенко – про свое увеличение бюста: «На операцию с чистой совестью»

Жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, блогер и модель Анастасия Костенко ждет четвертого ребенка. Девушка всегда подчеркивала, что хочет много детей. Поэтому для большинства поклонников эта новость не стала шоком или неожиданностью.

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А вот хейтеры припомнили красотке ее операцию по увеличению груди, которую она сделала минувшим летом в Дубае. Люди убеждены, что она подвергла риску своего будущего ребенка, так как легла под нож уже в положении. Костенко опровергла обвинения.

«На операцию я пришла с чистой совестью и прекрасными анализами (ХГЧ -0!) В клинике тщательно за этим следят, чтобы в дальнейшем обезопасить себя, врача и пациента. Здесь могла бы быть хайповая история о невероятном, но нет. Медицина не стоит на месте, а чувствительность анализов с годами растет и растет», - подчеркнула Костенко.

Какой сейчас у Костенко срок, а также какого пола малыш внутри, она не раскрывает. Ведь еще все впереди, и блогерша не упустит возможности на этом хайпануть и подзаработать.