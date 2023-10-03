«Я смогла пережить волнительные времена»: Проскурякова сделала признание на фоне болезни Николаева

Композитора Игоря Николаева тайно выписали из кардиологии после третьего инфаркта и проведенной в срочном порядке операции – коронарного шунтирования. Артист теперь восстанавливается дома, но уже в конце октября спешит выступить с концертом.

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Рядом с ним находится молодая жена Юлия Проскурякова. Звезда не проронила ни слова в этот раз, уйдя с головой в работу. Оказалось, это для нее стало настоящей терапией – на съемках она пропадала целыми днями, чтобы не сойти с ума от переживаний. Она участвовала в проекте одного из телеканалов.