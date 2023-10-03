Иван Ургант назвал себя символом России: «Исторически так сложилось»

Телеведущий Иван Ургант без работы не сидит и регулярно выезжает на закрытые мероприятия для обеспеченных соотечественников. Кроме того, зарабатывать отверженный шоумен стремится своими концертами. Правда, теперь уже не как Гриша Ургант, готовый спеть и сыграть, а в качестве «символа России».

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Шоумен объявил себя представителем интеллектуальной элиты нашей страны наряду с журналистом Владимиром Познером. Вместе они готовятся выступить с концертом в Дубае и для этого подготовили афиши, на которых без ложной скромности заявили о себе как об элите. Это удивило пользователей соцсетей, но Ургант поспешил объяснить у себя в аккаунте, что именно он имеет в виду.