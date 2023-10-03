Виктория Боня снова собирается стать матерью: пол ребенка скрывать не стала

Светская львица, блогер Виктория Боня после пластической операции в США вернулась в Россию. Звезда решила не терять времени даром и поспешила в клинику, чтобы пройти полное обследование. И приняла решение заморозить материал для будущего материнства.

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У Бони уже есть ребенок – 11-летняя дочь Анджелина от миллионера из Монако Алекса Смерфита. О том, что Виктория снова готовится стать матерью, она сообщила впервые. Девушка призналась, что возраст уже не тот, однако надеется на благоприятный исход, и даже озвучила пол будущего ребенка.