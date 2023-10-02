Брутян показала сынишку Микаэля в модном комбинезоне на пикнике: «А где дети Паши от Агаты?»

Агата Муцениеце не так давно колко задела молодую жену Павла Прилучного, заметив, что та слишком много фотографируется с ее детьми. Актриса из фильма «Тобол» дала понять, что кто-то, как она, поднимает самооценку снимками в бикини, а кто-то постит фото с чужими детьми, показывая семейную идиллию. Бывшая жена «мажора» намекнула, что делает Зепюр Брутян это неспроста, а чтобы показать, как она поладила с детьми мужа от первого брака.

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