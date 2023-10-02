Брутян показала сынишку Микаэля в модном комбинезоне на пикнике: «А где дети Паши от Агаты?»

Агата Муцениеце не так давно колко задела молодую жену Павла Прилучного, заметив, что та слишком много фотографируется с ее детьми. Актриса из фильма «Тобол» дала понять, что кто-то, как она, поднимает самооценку снимками в бикини, а кто-то постит фото с чужими детьми, показывая семейную идиллию. Бывшая жена «мажора» намекнула, что делает Зепюр Брутян это неспроста, а чтобы показать, как она поладила с детьми мужа от первого брака.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
На свежем видео в микроблоге Зепюр Брутян позировала с сыном Микаэлем. Кроху молодая мамочка нарядила в модный стеганный комбинезончик и шапочку. А вот детей Павла Прилучного от Агаты Муцениеце в кадре не было.
«Старшенькие-то где?», «Тимофей и Мия, что у мамы?? Ну надо же!!», «А где дети Паши от Агаты??», «Пикник на природе?? Кайф! Остальные дети где?», «Зепюр чаще можно было увидеть с Мией и Тимофеем», — пишут фолловеры.