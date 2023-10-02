Климова пригласила Месхи на вечеринку по случаю 8-летия дочки Беллы — пришел с букетом роз

Екатерина Климова и Гела Месхи. Фото: Евгения Гусева / КП

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не мешает бывшему мужу общаться с единственной дочерью.

Екатерина Климова устроила пышную вечеринку по случаю дня рождения дочки Беллы. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» организовала тематический детский праздник в стиле Барби. В гости к юной имениннице пришли ее подружки. Также на вечеринке была бабушка Беллы — Светлана Владимировна.

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Гела Месхи с дочкой Беллой. Фото: личный архив

На празднике появился и бывший третий муж Екатерины Климовой. Он не смог пропустить вечеринку дочери. Гела Месхи преподнес имениннице роскошный букет роз. В своем микроблоге актриса поделилась фото с торжества, запечатлев бывшего мужа с дочкой. Похоже, что Климова совсем не против, что Месхи видится с наследницей и даже рада пригласить его на семейное торжество.

Екатерина Климова с дочкой Беллой. Фото: личный архив

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