Климова пригласила Месхи на вечеринку по случаю 8-летия дочки Беллы — пришел с букетом роз

Екатерина Климова устроила пышную вечеринку по случаю дня рождения дочки Беллы. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» организовала тематический детский праздник в стиле Барби. В гости к юной имениннице пришли ее подружки. Также на вечеринке была бабушка Беллы — Светлана Владимировна.
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Гела Месхи с дочкой Беллой. Фото: личный архив
На празднике появился и бывший третий муж Екатерины Климовой. Он не смог пропустить вечеринку дочери. Гела Месхи преподнес имениннице роскошный букет роз. В своем микроблоге актриса поделилась фото с торжества, запечатлев бывшего мужа с дочкой. Похоже, что Климова совсем не против, что Месхи видится с наследницей и даже рада пригласить его на семейное торжество.
Екатерина Климова с дочкой Беллой. Фото: личный архив