Климова пригласила Месхи на вечеринку по случаю 8-летия дочки Беллы — пришел с букетом роз

Екатерина Климова устроила пышную вечеринку по случаю дня рождения дочки Беллы. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» организовала тематический детский праздник в стиле Барби. В гости к юной имениннице пришли ее подружки. Также на вечеринке была бабушка Беллы — Светлана Владимировна.

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