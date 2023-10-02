«Даже Хюррем такой красивой не была»: как сейчас выглядит 44-летняя Сельма Эргеч — Хатидже султан

Сельме Эргеч — 44 года! Актриса сыграла одну из главных ролей в турецком сериале «Великолепный век». Сельма предстала в образе Хатидже султан, сестры султана Сулеймана. Часть поклонников сериала невзлюбила этот персонаж за истеричный характер и за то, что Хатидже султан во всех своих бедах винила Хюррем султан.

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Кстати, с Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем у Сельмы Эргеч в обычной жизни прекрасные отношения. Актриса, в частности, заступилась за Мерьем, когда продюсер сериала Тимур Савджи отказался от идеи вернуть ее в проект. Узерли была не прочь сыграть постаревшую Хюррем. Но Савджи ответил ей отказом, отдав эту роль Вахиде Перчин.

Сельма Эргеч дала понять, что не будет вступать в этот спор, намекнув, что и Тимур Савджи, и Мерьем Узерли имеют на этот счет свое мнение и с этим нужно считаться.