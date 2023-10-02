Светлана Немоляева объяснила почему у ее внучки Полины не складывается личная жизнь

Звезда советского и российского театра и кино Светлана Немоляева в этом году отметила свой 86-й день рождения. Она по-прежнему остается востребованной артисткой. Женщина работает в Театре Маяковского, хотя и признается, что старается сильно не напрягаться. Все-таки возраст уже солидный.

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Светлана Владимировна состоялась не только как профессионал, но и как мать и бабушка. А вот до статуса прабабушки пока далеко. У актрисы двое внуков: Сергей и Полина. Молодому человеку 23 года. По словам Немоляевой, у него есть чудесная девушка Маша, но они еще не думают о свадьбе. А вот внучка Полина пока не спешит устраивать личную жизнь, хотя ей уже 33 года.

Девушка служит в том же театре, что и ее знаменитая родственница. Карьера Полины складывается отлично, ее очень хвалят, но с женихами туго. Впрочем, Светлана Владимировна не удивляется этому факту. Она считает, что Полине сложно найти пару из-за того, что ее дед и отец слишком высоко подняли планку: таких выдающихся мужчин очень мало, а на меньшее внучка просто не согласна.

«Женихи? Где они, эти женихи? (Вздыхает.) Это непросто. У нее такой пример перед глазами: дедушка-красавец. Роскошный, правда? И такой же папа. Ну, вообще, я не буду вдаваться в подробности ее жизни, это все-таки ее жизнь», — поделилась Немоляева.

Источник: mk.ru