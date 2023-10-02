Светлана Дружинина не захотела стоять рядом с Анастасией Макеевой: вытолкала ее с красной дорожки

Не так давно в Москве состоялась премьера долгожданного фильма «Гардемарины 1787. Мир». На мероприятие пригласили всех звезд, причастных к созданию картины.
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Конечно, в центре внимания находилась режиссер фильма Светлана Дружинина. Она, как обычно, пришла в сопровождении своего супруга — кинооператора Анатолия Мукасея.
В тот момент, когда Светлана Сергеевна позировала, к ней устремилась актриса Анастасия Макеева. Она попыталась обнять режиссера. Однако Дружинина не обрадовалась такому порыву и прогнала артистку с красной дорожки.
Светлана Дружинина с Анастасией Макеевой. Фото: кадр видео
К слову, Макеева снималась в фильме «Гардемарины 1787. Мир» и имела полное право присутствовать на его премьере.
Что именно стало причиной такой реакции режиссера на появление актрисы, пока не ясно. Но, как известно, не бывает дыма без огня.
Поговаривают, что Макеева постоянно опаздывала на работу. Возможно, дело в этом. А может, виноват непростой характер Анастасии, которым Дружинину пугали еще перед началом съемок.
«Вы ее не знаете, она ужасная, стервозная», — говорили режиссеру, но она все равно решила дать Макеевой роль. И, кажется, пожалела об этом.
Источник: kp.ru