Светлана Дружинина не захотела стоять рядом с Анастасией Макеевой: вытолкала ее с красной дорожки

Не так давно в Москве состоялась премьера долгожданного фильма «Гардемарины 1787. Мир». На мероприятие пригласили всех звезд, причастных к созданию картины.

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Конечно, в центре внимания находилась режиссер фильма Светлана Дружинина. Она, как обычно, пришла в сопровождении своего супруга — кинооператора Анатолия Мукасея.

В тот момент, когда Светлана Сергеевна позировала, к ней устремилась актриса Анастасия Макеева. Она попыталась обнять режиссера. Однако Дружинина не обрадовалась такому порыву и прогнала артистку с красной дорожки.