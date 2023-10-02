СМИ: сын известного телеведущего и искусствоведа Михаила Швыдкого госпитализирован с переломом черепа

Михаил Швыдкой. Фото: Global Look Press

43-летний продюсер Александр Швыдкой находится в крайне тяжелом состоянии.

43-летний сын известного российского искусствоведа и телеведущего Михаила Швыдкого Александр Швыдкой госпитализирован в одну из московских клиник в тяжелом состоянии.

Как сообщается, 43-летний продюсер Александр Швыдкой был доставлен в больницу накануне, 1 октября. Врачи диагностировали у сына Михаила Швыдкого тяжелейшие травмы головы: открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, а также перелом ребер и некоторых позвонков.

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Как сообщается, сын Михаила Швыдкого в момент госпитализации был в сознании и рассказал полицейским, что получил травмы, упав с лестницы.

Между тем, силовики проверяют версию избиения. О чем свидетельствует характер травм. Александр Швыдкой находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

По материалам телеграм-канала Shot

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