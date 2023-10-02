СМИ: сын известного телеведущего и искусствоведа Михаила Швыдкого госпитализирован с переломом черепа

Как сообщается, сын Михаила Швыдкого в момент госпитализации был в сознании и рассказал полицейским, что получил травмы, упав с лестницы.

Между тем, силовики проверяют версию избиения. О чем свидетельствует характер травм. Александр Швыдкой находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

По материалам телеграм-канала Shot