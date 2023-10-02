Ирина Шейк упустила Брэдли Купера из-за романа с Томом Брэди, а тот вернулся к Ким Кардашьян

Ирина Шейк является одной из самых красивейших женщин современности. Она привыкла к повышенному вниманию со стороны мужчин. Вероятно, поэтому модель считала, что ее метания между Брэдли Купером и Томом Брэди могут продолжаться бесконечно долго. Но, как показала жизнь, красотка переоценила свои силы, и оба кавалера нашли утешение в объятиях других женщин.

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Актер Брэдли Купер, который является отцом дочери Ирины Шейк, был замечен в компании Хьюмы Абедин, с которой у него был роман в прошлом году. Тогда молодые люди не сумели построить прочные отношения. Видимо, Брэдли все еще надеялся на воссоединение с матерью своего ребенка. Но теперь Купер понял, что из этой затеи ничего не выйдет, и решил попробовать реанимировать связь с Абедин.

Том Брэди тоже не терял времени даром. Очевидно, метания Ирины ему наскучили. Папарацци застукали футболиста с его бывшей девушкой Ким Кардашьян. Пара мило ворковала на благотворительном аукционе в Нью-Джерси. Судя по всему, спортсмен и теледива могут возобновить отношения. И это неудивительно, ведь Ким абсолютно свободна и Том тоже ничем не обременен.

Конечно, Ирина Шейк не останется надолго в одиночестве. Желающих приударить за красавицей хоть отбавляй. Возможно, ей и самой надоел этот любовный треугольник. А может быть, бывшие вновь прибегут, стоит только позвать.

Пока не ясно, как будут развиваться события. Однако ни первый, ни второй кавалер не явились на недавний показ в Нью-Йорке, где Ирина дефилировала в белом платье от Vivienne Westwood. А это показатель. Ведь раньше они старались не пропускать таких важных для модели мероприятий.

Источник: tmz.com