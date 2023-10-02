Трюк Кейт Миддлтон раскрыт: почему принцесса всегда выглядит отлично на фотографиях

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Конечно же, у жены принца Уильяма есть фирменный секретик, к которому ее приучили с юных лет. Ведь Кейт Миддлтон прекрасно осознает, что находится под постоянным вниманием фотографов, расслабляться ей нельзя.

О том, какую хитрость использует принцесса, поведала Миранда Холдер, блогер, эксперт в области моды и знаток по части королевской британской семьи. Как выяснилось, все дело в правильном положении челюсти.

«Просто ее приучили всегда держать подбородок параллельно земле. Она не наклоняет его ни вниз, ни вверх, и это каждый раз гарантирует получение отличной фотографии... На самом деле все зависит от вашего отношения к камере и от того, где вы держите челюсть», — рассказала Миранда Холдер.

И в самом деле, вспомните себя с опущенным подбородком — это практически гарантия появления второго. При задранном подбородке вид становится или надменным, или глуповатым, обнажаются некрасиво ноздри, увеличивая нос в размере.

Источник: The Sun