«За этим кроется обман»: Валерия открыто сказала о разводе с Пригожиным

Певица Валерия и Иосиф Пригожин женаты уже 20 лет. Вначале продюсер сохранял с артисткой исключительно рабочие отношения, но потом, признается он, понял, что именно о такой женщине мечтал всю свою жизнь.

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В программе «Однажды» на канале НТВ Валерия поведала, что может стать причиной развода с мужем.

Валерия заявила, что никогда не сможет простить измену супруга. Она не будет искать общего языка со второй половинкой и сразу подаст на развод.

«Если он мне завтра изменит, то точно нет. За этим кроется обман. Измена — предать твое доверие, веру в тебя», — сказала 55-летняя звезда.

Валерия при этом уточнила, что ее союз с продюсером настолько крепок, что они просто не дают повода усомниться друг в друге.