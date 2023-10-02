Самый крупный план: Рудова взбудоражила кадрами из спальни, выбрав откровенный ракурс

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова ежедневно ведет микроблог в популярных соцсетях. Красотка не только рассказывает про работу, но и делится личным, а также публикует откровенные кадры, как в этот раз. Из спальни.
Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»
Перед сном Рудова решила взбудоражить подписчиков и запечатлелась в постели в одной маечке с откровенным декольте.
Актриса пикантно наклонилась, ракурс получился более чем откровенный. Она пожелала спокойной ночи своим поклонникам, но вряд ли кто-то смог легко уснуть после такого видеопожелания.