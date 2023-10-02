Самый крупный план: Рудова взбудоражила кадрами из спальни, выбрав откровенный ракурс

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Перед сном Рудова решила взбудоражить подписчиков и запечатлелась в постели в одной маечке с откровенным декольте.

Актриса пикантно наклонилась, ракурс получился более чем откровенный. Она пожелала спокойной ночи своим поклонникам, но вряд ли кто-то смог легко уснуть после такого видеопожелания.