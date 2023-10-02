Мамина куколка счастлива: Екатерина Климова устроила дочке от Месхи день рождения в стиле Барби

Белла осталась в восторге от идеи. Все вокруг, куда ни глянь, было розовым, и аниматоры старались накрасить гостей в этот яркий цвет. Виновница торжества за вечер успела не только перевоплотиться в куколку, но и сменить имидж на более тинейджерский.