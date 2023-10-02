Мамина куколка счастлива: Екатерина Климова устроила дочке от Месхи день рождения в стиле Барби

Екатерина Климова. Фото: соцсети

Праздник получился ярким и веселым.

Екатерина Климова – не только успешная актриса, но и многодетная мама, которой удается совмещать материнство и карьеру. У нее четверо детей, и самой младшей дочке Изабелле от брака с актером Гелой Месхи накануне исполнилось 8 лет. Мама устроила для именинницы большой праздник со сказочной историей в стиле Барби.

Белла Месхи. Фото: соцсети

Белла осталась в восторге от идеи. Все вокруг, куда ни глянь, было розовым, и аниматоры старались накрасить гостей в этот яркий цвет. Виновница торжества за вечер успела не только перевоплотиться в куколку, но и сменить имидж на более тинейджерский.

Белла Месхи. Фото: соцсети

Множество гостей, подарки, конкурсы, игры и, конечно же, большой торт – мама постаралась сделать этот вечер незабываемым для своей дочурки. Именинница осталась в полном восторге.

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