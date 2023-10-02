Позлила Муцениеце: новая жена Прилучного нахваливает маленькую падчерицу на кухне — папе ужин готовили

Актер Павел Прилучный счастлив во втором браке с молодой актрисой Зепюр Брутян. Она уже родила ему сынишку, которому пять месяцев, но и про детей от первого брака «мажора» пара не забывает. Подписчики заметили, что мачеха уж очень льнет к пасынку Тимофею и падчерице Мии, что, по мнению поклонников, слишком раздражает их мать, актрису Агату Муцениеце.
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На этот раз Брутян похлопотала на кухне, готовя мужу ужин. Ей помогала падчерица Мия, и Зепюр рассыпалась в похвале девочке прямо в соцсетях.
«Моя помощница. Ну что за девочка растет!» — написала звезда.
Хейтерам это видео не понравилось, многие упрекают актрису в том, что она как мачеха якобы напоказ проявляет заботу. Дескать, можно делать это за кадром, а демонстрируемые видео и фото с детьми Муцениеце выглядят неискренними.