Позлила Муцениеце: новая жена Прилучного нахваливает маленькую падчерицу на кухне — папе ужин готовили

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На этот раз Брутян похлопотала на кухне, готовя мужу ужин. Ей помогала падчерица Мия, и Зепюр рассыпалась в похвале девочке прямо в соцсетях.

«Моя помощница. Ну что за девочка растет!» — написала звезда.

Хейтерам это видео не понравилось, многие упрекают актрису в том, что она как мачеха якобы напоказ проявляет заботу. Дескать, можно делать это за кадром, а демонстрируемые видео и фото с детьми Муцениеце выглядят неискренними.