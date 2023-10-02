«Был юбилейный концерт»: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын

У знаменитого советского и российского исполнителя Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын. 55-летний Альберт Штефан из Красноярского края сам сообщил об этом и признался, что мечтает встретиться с отцом.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

О том, что его папа – звезда эстрады, новоиспеченный наследник Добрынина узнал 7 лет назад от своей матери. Всю жизнь он считал своим отцом другого человека, воспитывавшего его с пятилетнего возраста.

«Был юбилейный концерт Вячеслава, и мама мне сказала, мол смотри, это твой отец. Я был в шоке», - цитирует мужчину сайт «7Дней».

Как уверяет Штефан, материальных притязаний у него нет, он просто хотел бы познакомиться с отцом. А знакомство его матери со звездой якобы случилось в Красноярске, когда исполнителю хита «Синий туман» было 24 года. Он даже дал свои контакты мимолетной возлюбленной, когда она поняла, что беременна, то попыталась отыскать певца, но безуспешно.