Максим Галкин* на грани срыва: концерты в Казахстане снова отменяют

За неделю до концертов в Астане и Алматы Максим Галкин* снова остался у разбитого корыта – перенесенные в Казахстане концерты опять под угрозой срыва.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Шоумен в отчаянии, поскольку его доходы упали в разы, он вынужден соглашаться на любую возможность заработать, ведь потребности его семьи высоки, а жизнь в Израиле довольно дорогая.

Концертные залы в обоих городах, где должны состояться концерты шоумена, закрыли на ремонт – в одном поломки с техникой, в другом – беда с водопроводом. На этих площадках выступление мужа Аллы Пугачевой уже явно не состоится, и этот факт вверг скандального артиста в исступление, он довольно эмоционально отреагировал, предложив отремонтировать поломки.

Однако, в соцсетях люди сразу же указали, почему Галкину так не везет*. Большинство пользователей в Сети уверены, что предателей не любят нигде.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.