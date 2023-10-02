Рвется на сцену: Игорь Николаев после операции готовится дать первый концерт

63-летний Игорь Николаев в сентябре был госпитализирован в кардиологию, где ему срочно провели коронарное шунтирование. На днях стало известно, что звезду тайно выписали, и он уже дома, продолжает восстановление и соблюдает предписание врачей.

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Операция, которую провели Николаеву, не из простых, и после нее необходим длительный покой, но музыкант уже, как выяснилось, рвется на сцену. И уже в этом месяце даст первое после удара выступление.

Так, 25 октября состоится его появление на сцене после операции. Он появится в Московской Консерватории им. Чайковского. А затем весь ноябрь будет гастролировать и даже отправится в Сибирь.

Правда, ряд концертов все-таки Николаев отменил или перенес. Как сообщает kp.ru, в Сочи и Красноярске выступления не состоятся. Перенесены на 2024 год мероприятия в Ростове-на-Дону, Краснодар, Волгограде, Тюмени, Омске, Оренбурге.