«Королева-мать дает мастер-класс»: моложавая красавица-теща Авербуха щегольнула в роскошной широкополой шляпе

Актриса Лиза Арзамасова трепетно относится к своей маме. Юлия Арзамасова близка со своей умницей-дочкой и ее семьей. Мама Лизы Арзамасовой дружна с зятем Ильей Авербухом и много времени посвящает маленькому внуку, двухлетнему Левушке.

В эти дни Юлия Арзамасова вместе с дочкой и внуком отдыхают в теплых краях, на морском побережье.

В телеграм-канале Лиза Арзамасова поделилась снимком мамы, запечатлев ее в роскошной шляпе с широкими полями.

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