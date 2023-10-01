«Королева-мать дает мастер-класс»: моложавая красавица-теща Авербуха щегольнула в роскошной широкополой шляпе

Актриса Лиза Арзамасова трепетно относится к своей маме. Юлия Арзамасова близка со своей умницей-дочкой и ее семьей. Мама Лизы Арзамасовой дружна с зятем Ильей Авербухом и много времени посвящает маленькому внуку, двухлетнему Левушке.
В эти дни Юлия Арзамасова вместе с дочкой и внуком отдыхают в теплых краях, на морском побережье.
В телеграм-канале Лиза Арзамасова поделилась снимком мамы, запечатлев ее в роскошной шляпе с широкими полями.
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Мама Лизы Арзамасовой и теща Ильи Авербуха. Фото: соцсети
«Королева-мать дает мастер-класс по ношению шляпы с большими полями: «Не надо торжественности, доча. Спокойнее, будто ты спать в ней ложишься». Мама вообще фотографироваться в тот день не хотела, потому что накануне сгорела на солнышке и была вся «красивого малинового цвета». Ну, а усвоила ли я урок, обсудим позже», - подписала кадр Лиза Арзамасова.